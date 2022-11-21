Муромской городской прокуратурой установлено, что в 2020 году одиноко проживающий заявитель...

Муромской городской прокуратурой установлено, что в 2020 году одиноко проживающий заявитель заключил договор купли-продажи своей 25 метровой квартиры.Однако оговоренных 750 тысяч рублей не получил. Хотя по документам «расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора». Дело в том, что в ходе сделки интересы 86-летнего пострадавшего почему-то предоставлял по доверенности сын покупательницы.В итоге, сейчас квартира уже принадлежит третьим лицам, а старый человек оказался в доме престарелых.Муромским прокурором в суд направлено заявление о взыскании денег в его пользу, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По данным фактам следственные органы решают вопрос возбуждения уголовного дела.Фото https: //www.pxfuel.com