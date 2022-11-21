Во Владимирской области стартует международный турнир по кёрлингу«Murom Classic 2022» Проведут соревнования в городе Муром уже во второй раз. Участие в них примут 16 команд из разных стран. Это

Во Владимирской области стартует международный турнир по кёрлингу«Murom Classic 2022» Проведут соревнования в городе Муром уже во второй раз. Участие в них примут 16 команд из разных стран. Это сильнейшие спортсменки, среди которых призёры чемпионатов мира и Европы, участницы Олимпийских игр. Россию на турнире будут представлять несколько национальных команд, сборные Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского