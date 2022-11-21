На соревнования приедут 16 команд из разных стран.

Во Владимирской области стартует международный турнир по кёрлингу «Murom Classic 2022». На соревнования приедут 16 команд из разных стран.В состязаниях примут участие призёры чемпионатов мира и Европы, участницы Олимпийских игр. Россию на турнире будут представлять сборные Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Владимирской и Самарской областей. В Муроме также выступит интернациональная команда, собранная из российских и беларусских спортсменов.Напомним, что в 2021 году в Ледовом дворце «Кристалл» сразились 12 команд из Швейцарии, Швеции, Турции и России.СправочноОтделение кёрлинга открыто на базе спортивной школы олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва в 2021 году. Для занятий кёрлингом отобрано 30 детей в возрасте 10-13 лет. Тренирует воспитанников Маргарита Фомина – трёхкратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. В декабре 2021 года взрослая команда муромлянок под её руководством выиграла открытый Кубок Федерации кёрлинга России.Программа соревнований:23 ноября – Игры – круговой турнир24 ноября – Игры – круговой турнир25 ноября – Игры – круговой турнир26 ноября – Игры – круговой турнирИгры – полуфиналы27 ноября – Игры – финал и матч за 3 местоЦеремония награждения и закрытия.