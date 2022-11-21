На соревнования приедут 16 команд из разных стран.
Во Владимирской области стартует международный турнир по кёрлингу «Murom Classic 2022». На соревнования приедут 16 команд из разных стран.
В состязаниях примут участие призёры чемпионатов мира и Европы, участницы Олимпийских игр. Россию на турнире будут представлять сборные Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Владимирской и Самарской областей. В Муроме также выступит интернациональная команда, собранная из российских и беларусских спортсменов.
Напомним, что в 2021 году в Ледовом дворце «Кристалл» сразились 12 команд из Швейцарии, Швеции, Турции и России.
Справочно
Отделение кёрлинга открыто на базе спортивной школы олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва в 2021 году. Для занятий кёрлингом отобрано 30 детей в возрасте 10-13 лет. Тренирует воспитанников Маргарита Фомина – трёхкратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. В декабре 2021 года взрослая команда муромлянок под её руководством выиграла открытый Кубок Федерации кёрлинга России.
Программа соревнований:
23 ноября – Игры – круговой турнир
24 ноября – Игры – круговой турнир
25 ноября – Игры – круговой турнир
26 ноября – Игры – круговой турнир
Игры – полуфиналы
27 ноября – Игры – финал и матч за 3 место
Церемония награждения и закрытия.