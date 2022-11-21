Судогодским районным судом установлено, что в начале апреля деревне Головино случилась пьяная ссора...

Судогодским районным судом установлено, что в начале апреля деревне Головино случилась пьяная ссора между двумя приятелями.В ходе ее, пострадавшему было нанесено не менее 25 ударов кулаками и табуретом. А также не менее 42 ударов ножом. Он скончался на месте преступления.Виновный получил 9 лет строго режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото https: //www.pxfuel.com