На старице реки Клязьма под лед провалилась женщина. ЧП произошло в Вязниках, недалеко от улицы Пушкинская. Сообщение с просьбой о помощи поступило в минувшую субботу, 19 ноября. К месту

На старице реки Клязьма под лед провалилась женщина. ЧП произошло в Вязниках, недалеко от улицы Пушкинская. Сообщение с просьбой о помощи поступило в минувшую субботу, 19 ноября. К месту происшествия выехали госинспекторы по маломерным судам, которые в этот момент патрулировали окрестности на машине. Они приняли решение проложить по хрупкому льду дорожку из веток кустарников, по