21 ноября в час ночи в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в производственном здании в деревне...

21 ноября в час ночи в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в производственном здании в деревне Галкино Вязниковского района.На момент прибытия пожарной службы наблюдался дым из-под кровли 1-этажного кирпичного строения котельной цеха по переработке грибов. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение чердачного помещения и обрешетки кровли на площади 10 кв. м.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек личного состава, в том числе от муниципальной пожарной охраны п. Степанцево 1 единица техники, 2 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области