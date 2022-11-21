21 ноября ночью в Вязниковском районе произошел пожар в производственном здании, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил в понедельник в 01:12. Пламя

21 ноября ночью в Вязниковском районе произошел пожар в производственном здании, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил в понедельник в 01:12. Пламя вспыхнуло в цехе по переработке грибов по адресу Вязниковский район, д. Галкино. На место оперативно выехали 5 единиц техники и 12 человек личного состава. К их прибытию, горение наблюдалось