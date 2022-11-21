Вскоре юноша окажется на скамье подсудимых.

В Юрьев-Польском районе 19-летний внук зарубил 85-летнего деда топором. Вскоре юноша окажется на скамье подсудимых.В сентябре между обвиняемым и его дедушкой, находившимися в селе Красное, произошла ссора. Молодой человек нанёс пожилому мужчине удар кулаком в голову. Пенсионер упал на пол. Парень взял топор и разнёс родственнику голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии.Как рассказали в прокуратуре Владимирской области, обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело рассмотрит Юрьев-Польский районный суд.