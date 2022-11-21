Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Поездка в ЛНР
Пообщался с бойцами и...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Поездка в ЛНР
Пообщался с бойцами и привёз "антидроны". Александр Авдеев побывал в расположении полков в зоне СВО, где служат наши земляки.
- Судогодские недострои
В чём причина задержек? Судогодская прокуратура проверила объекты с истекающим сроком завершения строительства.
- Театральный эксперимент
Зрительный зал - трибуны, а сцена - ледовая арена. О необычном спектакле "Смешные человечки" под крышей ледового комплекса Владимир.