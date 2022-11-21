От двухуточного браного ткачества до обряда вождения колоска и приготовления надеждинского кваса. Владимирцев познакомили с объектами нематериального культурного наследия области.

От двухуточного браного ткачества до обряда вождения колоска и приготовления надеждинского кваса. Владимирцев познакомили с объектами нематериального культурного наследия области. Сейчас в областной реестр входят 26 позиций. Исследователи народного творчества постепенно его уточняют и дополняют. Мастера и фольклорные коллективы из разных районов региона собрались на выставке и концерте-презентации проекта «Живая нить традиций. Нематериальное культурное наследие