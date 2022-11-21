От двухуточного браного ткачества до обряда вождения колоска и приготовления надеждинского кваса. Владимирцев познакомили с объектами нематериального культурного наследия области.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2022-vladimircam-pokazali-nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-regiona.html" target="_blank">Владимирцам показали нематериальное культурное наследие региона</a> - От двухуточного браного ткачества до обряда вождения колоска и приготовления надеждинского кваса. Владимирцев познакомили с объектами нематериального культурного наследия области.
[url=https://33live.ru/novosti/21-11-2022-vladimircam-pokazali-nematerialnoe-kulturnoe-nasledie-regiona.html]Владимирцам показали нематериальное культурное наследие региона[/url] - От двухуточного браного ткачества до обряда вождения колоска и приготовления надеждинского кваса. Владимирцев познакомили с объектами нематериального культурного наследия области.