Теперь экскурсоводы должны будут пройти православные курсы.

Владимирская епархия запретила частным гидам проводить экскурсии в храмах и монастырях. Причина - якобы непрофессиональное поведение.В церкви подчеркнули, что экскурсоводам сначала придётся пройти специальные курсы. Сначала частник должен провести для комиссии индивидуальную экскурсию по святилищу. После её оценки в епархии решат давать разрешение или нет. Возможно, курсы будут платными.Ограничения не коснутся специалистов паломнической службы.