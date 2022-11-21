Легковой автомобиль «влетел» в дверь магазина на остановке «Красноармейская» недалеко от Золотого кольца. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» в

Легковой автомобиль «влетел» в дверь магазина на остановке «Красноармейская» недалеко от Золотого кольца. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Подслушано Автомобилистов | Владимир» в субботу, 19 ноября. Владелица магазина разместила в сообществе фотографии с места происшествия. Как сообщает женщина, «входная дверь магазина ремонту не подлежит». В результате ДТП пострадало ограждение магазина и три машины. Также