Во Владимире бывший руководитель управляющей компании признан виновным в присвоении денежных...

Во Владимире бывший руководитель управляющей компании признан виновным в присвоении денежных средств.Как выяснил суд, в течение более двух лет с августа 2017 года руководитель управляющей компании заключил с самим собой как индивидуальным предпринимателем договор на обслуживание жилого фонда. Таким образом, необходимые работы выполнялись коммунальщиками, но деньги за это получал и индивидуальный предприниматель — управляющий.В результате такой успешной деятельности обвиняемый присвоил около 1 миллиона рублей УК.Коммерсант вину не признал и был приговорен к 3 годам условно и штрафу более 800 тысяч рублей. До погашения задолженности не будет снят арест на имущество осужденного, сообщили в пресс-службе СУ следкома по Владимирской области.Фото: freepik.com