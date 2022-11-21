Владимирская прокуратура продолжает проведение проверки исполнения решения арбитражного суда...
Владимирская прокуратура продолжает проведение проверки исполнения решения арбитражного суда Владимирской области о сносе Диагностического центра «Клиника медицинских экспертиз», признанного самовольно возведенной постройкой.
До настоящего времени названное решение должником не исполнено.
Напомним, решением Арбитражного суда региона ещё в 2014 году представители ООО ДЦ «Клиника медицинских экспертиз» должны были в течение двух месяцев снести самовольную постройку – трехэтажное здание с цокольным этажом, расположенное по адресу: г. Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 71 «Г».
Прокуратура внесла директору депздрава представление об устранении нарушений. Департамент принял решение о прекращении действия указанной лицензии с 17 ноября.
Кроме того, в УМВД по материалам прокуратуры организована процессуальная проверка по факту предоставления заведомо недостоверных сведений в лицензирующий орган, результаты которой контролируются.
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