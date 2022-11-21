Владимирская прокуратура продолжает проведение проверки исполнения решения арбитражного суда...

Владимирская прокуратура продолжает проведение проверки исполнения решения арбитражного суда Владимирской области о сносе Диагностического центра «Клиника медицинских экспертиз», признанного самовольно возведенной постройкой.До настоящего времени названное решение должником не исполнено.Напомним, решением Арбитражного суда региона ещё в 2014 году представители ООО ДЦ «Клиника медицинских экспертиз» должны были в течение двух месяцев снести самовольную постройку – трехэтажное здание с цокольным этажом, расположенное по адресу: г. Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 71 «Г».Прокуратура внесла директору депздрава представление об устранении нарушений. Департамент принял решение о прекращении действия указанной лицензии с 17 ноября.Кроме того, в УМВД по материалам прокуратуры организована процессуальная проверка по факту предоставления заведомо недостоверных сведений в лицензирующий орган, результаты которой контролируются.Фото start33.ru