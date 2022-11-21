Ему было 70 лет.

Во Владимире скончался Почётный иподиакон Успенского собора Вячеслав Фестинатов. Ему было 70 лет.Как рассказали в пресс-службе епархии, он родился 5 декабря 1951 года. Клирик был внуком архиепископа Владимирского и Суздальского Онисима. После службы в армии владимирец поступил в Политехнический институт. Прислуживал в алтаре Успенского собора пономарём. Впоследствии окончил Ленинградскую духовную семинарию. С 1979 года принят в епархию, в которой прослужил 40 лет. В прошлом году вышел на пенсию.Священнослужитель скончался после болезни. Отпевание состоится 22 ноября в 9-30 в Георгиевском приделе Свято-Успенского собора.