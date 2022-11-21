Владимирским областным судом 29-летний мужчина признан виновным в пьяном убийстве мужчины и...

Владимирским областным судом 29-летний мужчина признан виновным в пьяном убийстве мужчины и беременной женщины из хулиганских побуждений.22 октября 2019 года подсудимый нанес в бытовке для гастарбайтеров в одном из московских дачных поселков без всякого повода нанес ножевые ранения сразу семи потерпевшим. Двое, в том числе беременная женщина, скончались на месте. Потом под угрозой ножа, один из потерпевших отдал ему 7 тысяч рублей и перевел на банковский счет еще 28 тысяч. Злоумышленник был арестован, и в октябре 2020 года еще и успел в Мосгорсуде оскорбить судью и следователя.А во владимирском суде он заявил, что ничего не помнит, но при этом раскаивается, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В итоге, сегодня он был приговорен к 22 годам строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https: //www.pxfuel.com