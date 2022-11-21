Прогнозируется рост количества ДТП, повреждения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций и деревьев.

Во Владимирской области 21 и 22 ноября ожидается мокрый снег. Управление гражданской защиты информирует жителей о неблагоприятной погоде.Небо затянет облаками. Днём - осадки в виде мокрого снега. Местами гололёд. Скорость восточного ветра будет составлять от 4 до 9 метров в секунду ночью, а днём - 7-12. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -9 градусов Цельсия.Прогнозируется рост количества ДТП, повреждение систем ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций и деревьев. Водителей просят по возможности не садиться за руль.