С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177374 владимирцев.

Во Владимирской области 21 ноября выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Судогодском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Ковровском, Александровском, Собинском, Гороховецком, Вязниковском, Суздальском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177374 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49273 заболевших во Владимире, 20948 - в Ковровском районе и 19183 - в округе Муром.