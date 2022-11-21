Активисты Общероссийского народного фронта добиваются ликвидации несанкционированной свалки в поселке Золотково Гусь-Хрустального района.

Активисты Общероссийского народного фронта добиваются ликвидации несанкционированной свалки в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Её размеры составляют почти гектар.Мусор складирован между домами №10 и 12 на улице Дзержинского. Бездействие чиновников вынудило членов президентского движения обратиться в прокуратуру.Ведомство выдало властям предписание с требованием вывезти отходы, но последние его проигнорировали. Прокуроры пошли в суд, который постановил, что свалку нужно убрать до конца сентября 2022 года.Они вновь выехали на место с представителями департамента природопользования и судебным приставом. Данные о незаконном способе утилизации ТКО подтвердились. Теперь глава администрации Золотково должен убрать мусор до 1 декабря. В противном случае ему грозит штраф.