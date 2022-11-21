Прокуратурой Судогодского района проведена проверка исполнения национального проекта...
Прокуратурой Судогодского района проведена проверка исполнения национального проекта «Здравоохранение».
Дело в том, что Судогодская городская ЦРБ и ООО «НАНО-СИСТЕМЫ» заключен госконтракт на поставку и монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в Ликино Судогодского района.
Сдать его должны 29 ноября, но до сих пор работа даже не начиналась, выяснили проверяющие, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Прокурором внесено представление, подрядчику объявлено предостережение, монтаж и ввод в эксплуатацию ФАПа взяты под прокурорский контроль.
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