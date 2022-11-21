Прокуратурой Судогодского района проведена проверка исполнения национального проекта...

Прокуратурой Судогодского района проведена проверка исполнения национального проекта «Здравоохранение».Дело в том, что Судогодская городская ЦРБ и ООО «НАНО-СИСТЕМЫ» заключен госконтракт на поставку и монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в Ликино Судогодского района.Сдать его должны 29 ноября, но до сих пор работа даже не начиналась, выяснили проверяющие, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурором внесено представление, подрядчику объявлено предостережение, монтаж и ввод в эксплуатацию ФАПа взяты под прокурорский контроль.Фото