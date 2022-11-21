21 ноября в Гороховецком районе жилой дом сгорел дотла. Площадь пожара составила 50 кв.м, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил в понедельник в 4:15.

21 ноября в Гороховецком районе жилой дом сгорел дотла. Площадь пожара составила 50 кв.м, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил в понедельник в 4:15. Пламя вспыхнуло в Гороховецком районе в частном доме по адресу: д. Рождествено, ул. Школьная, д. 11. На место оперативно выехали 3 единицы техники и 10 человек личного