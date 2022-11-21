В последние несколько дней в области наблюдается ухудшение погодных условий. Так, в минувшие...

В последние несколько дней в области наблюдается ухудшение погодных условий. Так, в минувшие выходные из-за непогоды в Ковровском районе произошли две серьезные аварии с пострадавшими.По предварительным данным пресс-службы УГИБДД, в пятницу, 18 ноября, в районе 4 часов вечера на 255 километре трассы М-7 водитель "Рено Меган" не справился с управлением автомобиля и столкнулся с остановившейся на обочине "Газелью". В результате происшествия водитель "Рено" получил телесные повреждения, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.Приблизительно в это же время, в субботу 19 ноября, на 26 километре автодороги "Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма" 64-летнего водителя за управлением "Рено Логан" занесло за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание. В результате аварии телесные повреждения получил 21-летний пассажир с предварительным диагнозом – ушиб поясничного отдела позвоночника.Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Следует правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорам и пешеходным переходам следует заранее снижать скорость.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos