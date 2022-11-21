В областном перинатальном центре отпраздновали День белых лепестков. Так врачи называют...

В областном перинатальном центре отпраздновали День белых лепестков. Так врачи называют недоношенных детей. Торопится появиться на свет каждый 10-ый ребенок, рожденный во Владимирской области. Репортаж Любови Клюквиной.При рождении этот юный джентльмен и его сестра весили меньше буханки хлеба. Двойняшки родились практически на середине срока, в 26 недель. Веса не хватало даже до минимальной "отметки выживаемости". Об Анне и её детях позаботились врачи перинатального центра: сначала в реанимации, затем в отделении патологии недоношенных. Они провели там 4 месяца - все закончилось хорошо. И вот сейчас дети играют вместе со всеми на празднике белых лепестков.Анна Дмитриева, мама двойняшек:- Это было, конечно, очень тяжело. Мы не верили, что они смогут преодолеть все эти сложности. И вот нашим деткам уже два года. Они бегают, болтают и в принципе - обычные детки, только поменьше ростом. Бывают просто невероятные истории, и мы тому подтверждение. Конечно, нужно верить. Нужно верить в ребенка, нужно бороться, нужно доверять врачам.Мария Зотова, мама двойняшек:- Родились мы рано, на 26 неделе. Я лежала очень долго с детьми. Они родились 482 грамма, 493 грамма. Сейчас, вот смотрите, нам уже два и три. Очень страшно было. Первую неделю мне не давали прогнозов совсем, потому что детки и сами не дышали очень долго. А потом все-таки выстояли.Светлана Парфенова, бабушка двойняшек:- Один не кушает, другой тоже не кушает. Один плохо спит - другой плохо спит, как будто между ними какая-то связь.В перинатальном центре Владимира рождается 80 процентов "торопыжек" области. Врачи гордятся этим показателем. Сейчас здесь крепнут 20 недоношенных детей. С мамами их не разлучают.Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения области:- В этом году за 10 месяцев 2022 года у нас родилось - 320 недоношенных деток. Это как раз 80 процентов от всех недоношенных деток нашей области. Выхаживание согласно критериям живорождения - это 500 грамм и более. Мы оказываем помощь всем. Если есть хоть один признак живорождения, неважно какой вес, мы оказываем помощь.Рекорд этого года - спасенный малыш весом 460 граммов. С недоношенным ребенком, бесспорно, сложно, говорит неонатолог Маргарита Пантелеева, но, в основном, в первый год жизни. Врач определилась с будущей профессией на 4-ом курсе Ивановской академии и ни разу об этом не пожалела.Маргарита Пантелеева, завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных:- Лишний раз убеждаешься в том, что наша профессия очень нужная, что самая лучшая профессия - это профессия неонатолог, и мы хотим сказать, что рождение недоношенного ребенка - это не приговор. И мы прекрасно это видим по нашим детям, которые родились раньше срока.Сейчас на лицах мам уже нет страха и тревоги, которые были в тот момент, когда их детей положили в отделение реанимации. Это непростое испытание для мам, к счастью, осталось в прошлом. А на душе теперь радость... и благодарность врачам.Любовь Клюквина, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»