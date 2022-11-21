Днем 22 ноября во Владимирской области будет идти мокрый липкий снег. На дорогах - гололед и...

Днем 22 ноября во Владимирской области будет идти мокрый липкий снег. На дорогах - гололед и гололедица.Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Спасатели напоминают, что эти погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения.А также нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев, подтопление пониженных участков местности и риск повреждения сельскохозяйственных культур.Рекомендовано не оставлять транспортные средства под деревьями и нависающими конструкциями.Фото https://www.pxfuel.com/