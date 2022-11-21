Правила выгула собак - теперь зарегламентированы. Департамент ветеринарии утвердил постановление, в...

Правила выгула собак - теперь зарегламентированы. Департамент ветеринарии утвердил постановление, в котором указаны основные требования по содержанию домашних животных. Документ вступит в силу первого марта грядущего года.Особое внимание уделено выгулу собак. Если пес относится к потенциально опасным породам, то на улице он обязательно должен быть в наморднике, а без поводка гулять могут только щенки до трех месяцев - всех пород. Следить будут и за тем, убирает ли хозяин экскременты за своим питомцем. И не долго ли верный друг ждет его на привязи у магазина - новый документ дает ограничение в полчаса.