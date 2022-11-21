Во Владимирской области выявили 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 21 ноября. На два меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 6 человек, накануне в больницы обратились 5

Во Владимирской области выявили 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 21 ноября. На два меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 6 человек, накануне в больницы обратились 5 жителей области. В лидерах по заражениям Владимир – 6 заболевших за сутки. На втором месте – Гусь-Хрустальный, там выявили 3 новых случая. По 2 заболевших в Судогде