Афериста из Ижевска задержали за незаконно выуживание денег у 74-летней жительницы Гусь-Хрустального района. Пенсионерке позвонил неизвестный и «сообщил, что её дочь стала виновницей» ДТП.

Афериста из Ижевска задержали за незаконно выуживание денег у 74-летней жительницы Гусь-Хрустального района. Пенсионерке позвонил неизвестный и «сообщил, что её дочь стала виновницей» ДТП. Незнакомец потребовал 132 тысячи рублей за снятие ответственности. Потерпевшая передала курьеру деньги и сразу же связалась с родными. Выяснилось, что никто из них не попал в ДТП. Курьером оказался 24-летний житель