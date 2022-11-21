В Юрьев-Польском районе прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве внуком своего...

В Юрьев-Польском районе прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве внуком своего деда.6 сентября в селе Красное Юрьев-Польского района между обвиняемым и его 85-летним дедом произошел конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему удар кулаком в голову, от которого тот упал на пол. После этого фигурант взял топор и нанес пожилому человеку удар лезвием топора по голове.В результате преступных действий обвиняемого пострадавшему причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от которой тот скончался на месте происшествия.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Юрьев-Польский районный суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos