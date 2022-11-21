Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал видеозапись с расстрелом безоружных российских солдат украинскими боевиками. За свои зверства киевский режим заслуживает самого сурового наказания, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал видеозапись с расстрелом безоружных российских солдат украинскими боевиками. За свои зверства киевский режим заслуживает самого сурового наказания, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.Политик обратил внимание, что главы стран Евросоюза до сих пор не осудили это преступление.Володин напомнил, что такое же молчание они хранили в 30-е годы прошлого века. Это привело к созданию и возвышению гитлеровской Германии, а затем ко Второй мировой войне, отметил спикер.По словам Володина, сотрудничающие с киевским режимом страны должны осознавать, что поддерживают нацистское государство."Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом", – подчеркнул спикер.Ранее Володин Запад об ответственности за поддержку украинского нацизма.