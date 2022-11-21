21 ноября – Всемирный день телевидения. К столь интересному празднику самое непосредственное отношение имеют и город Александров, и музей-заповедник «Александровская слобода». «Царский ..

21 ноября – Всемирный день телевидения. К столь интересному празднику самое непосредственное отношение имеют и город Александров, и музей-заповедник «Александровская слобода».«Царский град» внес огромный вклад в развитие этой отрасли. В советское время Александровский радиозавод «Рекорд», без преувеличения, можно было назвать гигантом индустрии. В те годы на нем производили каждый седьмой из выпускавшихся в стране телевизоров и почти все видеоконтрольные устройства для телецентров страны.Невероятно, но все марки радио- и телевизионных приемников, изготовленные в разное время на этом предприятии и ставшие гордостью советской радиоэлектронной промышленности, сохранились в коллекции музея-заповедника «Александровская слобода».Например, один из отечественных «пионеров» – чёрно-белый телеприемник «АТП-1» 1938 года (Абонентский Телевизионный Приёмник № 1). На передней панели шесть металлических ручек управления, ниже – динамик. В верхней части, под откидной крышкой – маленький экран изображения.Это был телевизор упрощённой конструкции для приёма Московского опытного телецентра. В нем вертикально располагался кинескоп длиной в метр, а зеленоватое изображение проецировалось с помощью зеркала, вмонтированного в верхнюю крышку приёмника, которая открывалась на 45 градусов. Всего выпустили 25, а в июне 1941 года проект проводного телевидения свернули.Одним из первых массовых серийных чёрно-белых телевизоров стал «КВН-49» (от первых букв фамилий разработчиков: В.К.Кенигсона, Н.М.Варшавского и И.А.Николаевского, а число 49 – год начала массового производства). В те годы телевизионные приёмники были большой редкостью. У владельцев-счастливчиков перед голубыми экранами КВН-49 собирались все соседи, чтобы увидеть новое чудо техники. Телевизор был довольно крупным и весил 29 кг. Наш радиозавод перешел к выпуску этой новинки в 1952 году.Впоследствии новые разработки завода стали известны во всём мире под маркой «Рекорд». В коллекции музея есть настоящие раритеты – телевизоры-миллионники (т.е. миллионные, «юбилейные» экземпляры). Например, черно-белый «Рекорд» 1960 г. Он изготовлен на металлическом каркасе и закрыт ящиком, отделанным под ценные породы дерева, а весит 24,5 кг. Ножки были под напряжением, поэтому нельзя было его заземлять, а также касаться металлических частей или снимать ручки при включенном телевизоре.Еще один миллионник – уже цветной «Рекорд-726» 1983 г. Он тоже в деревянном корпусе. Справа от экрана находились основные ручки управления, громкоговоритель за решеткой, отсек с откидной крышкой с гнездами. Этот «тв» солидных габаритов и весом 60 кг!Конечно, это далеко не все тв-экспонаты. Но музей-заповедник «Александровская слобода» регулярно делает выставки, посвященные советскому периоду родного города и непосредственно радиозаводу. На них история знаменитого промышленного колосса подкрепляется множеством интересных и редких экспонатов.