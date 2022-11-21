Верная подруга Аллы Пугачевой скитается со своими концертами, на которые приходит очень мало зрителей.

Верная подруга Аллы Пугачевой скитается со своими концертами, на которые приходит очень мало зрителей.Лайма Вайкуле уже давно осела за границей. Сначала жила там молча, а потом вдруг решила показать свое негативное отношение к стране, которая годами ее кормила, выйдя на сцену с украинским флагом. Неудивительно, что часть поклонников отвернулась от подружки Аллы Пугачевой.Теперь знаменитая блондинка дает концерты за бугром, однако гонорары, которые она получает, сложно сравнить с теми, что были до ее скандальных выходок. Как пишут СМИ, артистка "сама вырыла себе яму", открестившись от всего, что связано с Россией. Хотя связи со страной она оборвала не до конца: как передает , она пытается сохранить там бизнес, который сейчас проходит проверки, связанные с налогами.Теперь со своими выступлениями блондинка скитается по заграничным городам. Накануне стало известно, что артистка, можно сказать, ластится к Алле Пугачевой – чтобы приехать к ней в гости. Вопрос не только в тоске по своей подруге, но и в пропитании, ведь звезда планирует направиться в гастроли по трем городам Израиля. Правда, зрителей ожидается немного: залы, в которых планирует петь Лайма Вайкуле, вмещают всего тысячу человек.Цены на ее концерты, к слову, не сильно кусаются: билет обойдется от 4 до 9 тысяч рублей. Музыкальный критик Алексей Остудин решил посчитать, сколько оскандалившаяся певица получит с выступлений за пределами Латвии. Сумма не такая уж и баснословная – приятельница Аллы Пугачевой заработает от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей в среднем.