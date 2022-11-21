У Анжелики Агурбаш большие проблемы.

У Анжелики Агурбаш большие проблемы.В жизни прославленной блондинки настал непростой период, а виной всему – ее бывший муж Николай Агурбаш. О том, что у мужчины большие финансовые проблемы стало известно уже давно: бизнесмен задолжал полмиллиарда компании "Агроком Холдинг", а еще в 2020-м году экс-супруга Анжелики Агурбаш признали банкротом.Проблемы коснулись и Анжелику Агурбаш. Сейчас полным ходом идет процесс реализации его имущества, в числе которого – столичная квартира, в которой, по данным , проживает артистка с детьми. Однако наслаждаться жизнью в ее стенах ей осталось недолго: как пишет , по решению суда оттуда ее выселили вместе с детьми. уточняет, что речь идет квадратах, которые находятся на Крылатских холмах.К слову, Анжелика Агурбаш вслед за своим бывшим мужем погрязла в истории с долгами, ведь певица через суд пыталась оспорить требование о взыскании с нее задолженностей, однако не смогла. В итоге на плечи хрупкой артистки легли выплаты процентов по займу и пени, а также госпошлины. Сумма долга – 700 тысяч рублей.Как планирует справляться с навалившимися проблемами звезда и где собирается жить, неизвестно. Сама она пока никак не комментировала появившуюся в СМИ информацию: Анжелика Агурбаш пока предпочитает хранить молчание.