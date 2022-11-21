С начала года было ликвидировано более 2000 надписей, содержащих рекламу наркотических веществ. Всего за октябрь было удалено более 150 таких «граффити». Подобные «граффити» не только уродуют

С начала года было ликвидировано более 2000 надписей, содержащих рекламу наркотических веществ. Всего за октябрь было удалено более 150 таких «граффити». Подобные «граффити» не только уродуют внешний вид города, но и являются незаконной пропагандой наркотических средств, которые содержат состав уголовного преступления. Информацию о размещении незаконной рекламы и противоправных граффити волонтеры получают в ходе собственного мониторинга.