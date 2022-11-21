На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 ноября 2022 года лабораторно подтвержден...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 ноября 2022 года лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (6 сл. в г.Владимире, 2 сл. в Муромском, 1 сл. в Ковровском, 0 сл. в Петушинском, 0 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 0 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 0 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском).