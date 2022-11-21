В минувшую субботу, в 9 часов 37 минут, в поисково-спасательный отряд Коврова поступил сигнал, о...

В минувшую субботу, в 9 часов 37 минут, в поисково-спасательный отряд Коврова поступил сигнал, о жителе города, который еще накануне закрылся в гараже и не реагирует на стук.При помощи лома и бензореза спасатели открыли ворота гаража, сообщил тг-заметки спасателя.Пропавший был обнаружен мертвым внутри гаража.Версия с отравлением угарным газом от работающего двигателя автомобиля вред ли будет подтверждена - двигатель автомобиля был выключен.Фото https://www.pxfuel.com/