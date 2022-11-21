Жителя Судогодского района осудили на 9 лет за убийство. Следствие установило, что в начале апреля 2022 года в д.Головино между осуждения и его знакомым произошел конфликт на «бытовой почве».

Жителя Судогодского района осудили на 9 лет за убийство. Следствие установило, что в начале апреля 2022 года в д.Головино между осуждения и его знакомым произошел конфликт на «бытовой почве». Товарищи находились в состоянии алкогольного опьянения. Бытовой конфликт перерос в трагедию. Злоумышленник «нанес пострадавшему не менее 25 ударов кулаками рук, а также деревянным табуретом, затем, приискав