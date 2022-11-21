Мера начнёт действовать с 1 марта 2023 года и коснётся граждан, которые отсутствовали по месту проживания более пяти дней.

Перерасчёт смогут сделать жители многоквартирных домов, которые временно не пользовались услугой вывоза ТКО, - сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат Госдумы Игорь Игошин. Мера начнёт действовать с 1 марта 2023 года и коснётся граждан, которые отсутствовали по месту проживания более пяти дней.«Перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений», - написал парламентарий.Для получения услуги нужно написать заявление в управляющую компанию. К нему потребуется приложить турпутёвки, билеты, справки или другие документы, подтверждающие временное отсутствие.