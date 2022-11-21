Певица Ольга Орлова призвала перестать игнорировать свои желания и подумать о собственной ценности как женщины.
Певица Ольга Орлова призвала перестать игнорировать свои желания и подумать о собственной ценности как женщины.
Беременная экс-"Блестящая" и
ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Орлова отметила 45-й день рождения.
Обрюхаченная в зрелом возрасте звезда не жалуется на здоровье — ожидание малыша
проходит хорошо и спокойно. Умиротворенное состояние дает возможность Ольге
вести социальные сети и общаться с поклонницами.
Любимая рубрика у подписчиков микроблога —
это "вопрос-ответ".
Девушки и женщины задают Ольге Орловой свои вопросы, а та делится мнением и
иногда дает советы. Вот и в последнем интерактиве одна из поклонниц попросила
совета у звездной ведущей. По ее словам, после 8 лет совместной жизни мужчина ни
в чем не помогает. Более того, у партнера нет даже желания исправить ситуацию.
"Знаю
шикарный прием — попрощаться с ним! Если для вас важно, чтобы мужчина помогал,
а он отказывается — значит, досвидули! Вы 8 лет на себя плюете, так чего же вы
ждете от других?", — отвечает Ольга Орлова. Ведущая буквально требует
развода с мужем, ведь он проявляет полное неуважение к женщине.
Другая поклонница
поинтересовалась, как у Орловой дела с аппетитом во время беременности. Ведущая
пошутила, что "рот не закрывается", но она старается себя
контролировать. Диетолог Елена Соломатина в беседе с советует питаться низкокалорийными, но объемными продуктами. Например,
овощами.
А вот отказаться
от сладкого — идея хорошая, считают в . При полном отказе от сахара "спасибо" скажут и волосы, и кожа,
и весь организм. Такие данные приводит издание "". Возможно, после
праздничного торта Ольга Орлова действительно больше не будет есть сладкое.