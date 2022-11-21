Певица Ольга Орлова призвала перестать игнорировать свои желания и подумать о собственной ценности как женщины.

Певица Ольга Орлова призвала перестать игнорировать свои желания и подумать о собственной ценности как женщины.Беременная экс-"Блестящая" иведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Орлова отметила 45-й день рождения.Обрюхаченная в зрелом возрасте звезда не жалуется на здоровье — ожидание малышапроходит хорошо и спокойно. Умиротворенное состояние дает возможность Ольгевести социальные сети и общаться с поклонницами.Любимая рубрика у подписчиков микроблога —это "вопрос-ответ".Девушки и женщины задают Ольге Орловой свои вопросы, а та делится мнением ииногда дает советы. Вот и в последнем интерактиве одна из поклонниц попросиласовета у звездной ведущей. По ее словам, после 8 лет совместной жизни мужчина нив чем не помогает. Более того, у партнера нет даже желания исправить ситуацию."Знаюшикарный прием — попрощаться с ним! Если для вас важно, чтобы мужчина помогал,а он отказывается — значит, досвидули! Вы 8 лет на себя плюете, так чего же выждете от других?", — отвечает Ольга Орлова. Ведущая буквально требуетразвода с мужем, ведь он проявляет полное неуважение к женщине.Другая поклонницапоинтересовалась, как у Орловой дела с аппетитом во время беременности. Ведущаяпошутила, что "рот не закрывается", но она старается себяконтролировать. Диетолог Елена Соломатина в беседе с советует питаться низкокалорийными, но объемными продуктами. Например,овощами.А вот отказатьсяот сладкого — идея хорошая, считают в . При полном отказе от сахара "спасибо" скажут и волосы, и кожа,и весь организм. Такие данные приводит издание "". Возможно, послепраздничного торта Ольга Орлова действительно больше не будет есть сладкое.