20 лет в ямах и лужах: жители Коврова жалуются на «убитую» дорогу Огромные ямы с острыми краями, а...

20 лет в ямах и лужах: жители Коврова жалуются на «убитую» дорогуОгромные ямы с острыми краями, а в сырую погоду – настоящее болото. В таком «убитом» состоянии находится дорога вдоль домов 7, 7/1, 7/2, 7/3 на улице Грибоедова в Коврове. Об этом сообщает пресс-служба Народного Фронта.Жители жалуются, что к домам с трудом пробираются машины скорой помощи, а таксисты и вовсе отказываются везти людей до подъездов.– К дому 7/3 на самом деле можно подъехать с четырёх сторон. Со стороны улицы Маяковского, Лермонтова, Пушкина и Грибоедова. На деле ни подъехать, ни толково подойти невозможно ни с одной стороны. Кругом глубоченные ямы, наполненные водой. Отсутствие ливневки добавляет проблем, – рассказала жительница дома №7/3 по улице Грибоедова Наталья Сурьянинова.Усугубил ситуацию и строящийся рядом дом. К новостройке подъездных путей пока нет, а тяжелая техника окончательно разбила часть межквартального выезда, который выходит на улицу Маяковского.В микрорайоне Центральный находится и школа №22. Детям приходится добираться до учебного заведения в резиновых сапогах, потому что со стороны улиц Лермонтова и Пушкина нет тротуара, а около дома 7/3 разливается «река».– Дети, которые ходят в школу со стороны проспекта Мира и проспекта Ленина, идут в школу №22. Родители жалуются, и говорят о том, что дети приходят с сырыми ногами и по уши в глине. Потому что там пройти невозможно нормально пешком, – объяснила Наталья Сурьянинова.В 2018 году жителям обещали сделать ремонт межквартального проезда. Но по факту, как говорят свидетели, лишь подсыпали ямы асфальтной крошкой.В данный момент известно, что Народный фронт обратился в администрацию Коврова: «По словам чиновников, проблема с отсутствием ремонта дорог заключается в маленьком финансировании. Городу не выделяют деньги на восстановление межквартальных проездов».Правда, уточняется, что после встречи с экспертами Народного фронта, жителей заверили, что дорога на улице Грибоедова всё же будет включена в список ремонта на 2024 год.Фото: пресс-служба Регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» во Владимирской области