Депутат Госдумы Алексей Говырин приехал в госпиталь Бурденко в Москве, где проходят лечение раненые участники специальной военной операции из Владимирской и Ивановской областей.

Депутат Госдумы Алексей Говырин приехал в госпиталь Бурденко в Москве, где проходят лечение раненые участники специальной военной операции из Владимирской и Ивановской областей. Об этом парламентарий рассказал в своём .Это не первый визит Говырина в госпиталь им. Бурденко, со многими бойцами депутат находится на постоянной связи, помогает им и их семьям. Среди них 23-летний ковровчанин Денис, с которым Алексей Говырин познакомился во время прошлых посещений госпиталя.На этот раз депутат выполнял поручение педагогов и ребят из школы №9 г. Коврова, в которой когда-то и сам учился, и военнослужащий. Говырин передал земляку рисунки и видеоролик поддержки, который записали для Дениса школьники и учителя.«Ролик смотрели вместе. Потом я рассказывал о своей встрече в школе — о чём говорили с учителями, директором, с ребятами. И, конечно, подарил подарок от себя. Рассказал, что связывался с семьёй Дениса - дома всё нормально, но если потребуется помощь, то она будет, Денис может быть уверен», – написал Алексей Говырин.Денис был очень рад и встрече, и подаркам: «Внимание со стороны земляков всегда приятно, а такая поддержка помогает быстрее выздоравливать». Сейчас ковровчанин идёт на поправку и после реабилитации приедет в отпуск в Ковров, где обязательно навестит родную школу.