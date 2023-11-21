Библиотекари России в Суздале решали, каким быть книгохранилищам в будущем. Открытый доступ -...

Библиотекари России в Суздале решали, каким быть книгохранилищам в будущем."Открытый доступ - дорога к знаниям!". Под таким девизом в Суздале в эти дни проходит международная конференция и выставка "Либком 2023". При поддержке Минцифры, ведущие специалисты библиотечного дела, технические эксперты говорят о развитии читальных залов и будущем книгохранилищ. С подробностями - Мария Рябова.Наглядно показать и рассказать о своих достижениях в развитии библиотечного дела в Суздаль приехали специалисты из России, Белоруссии, Абхазии, даже Индии. Задача Либкома - не просто обмен знаниями. Каждый раз организаторы стараются удивить своих участников.Мария Рябова:- А здесь можно на мгновение перенестись в школу на уроки химии, и поиграть игру, вспомнив элементы из таблицы Менделеева, создать 3Д изображение, а также испытать удачу и крутануть колесо фортуны, чтобы получить лучшие подарки - научные книги.Еще одна цель "Либкома" - популяризация чтения, а также следование трендам и поиск новых форм обслуживания читателей. В сообществе людей, погруженных в тему, рождаются самые важные и нужные проекты. Например, идея реорганизации пространства библиотек и смыслового расширения читального зала до места, где можно смотреть и обсуждать фильмы, встречаться, знакомиться и с пользой проводить время.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Так появилась программа,допустим, Модельной библиотеки. Владимирская область одна из первых вступила в эту программу и в Боголюбово была открыта модельная библиотека, более 10 лет назад. Сейчас у нас уже их 20. И каждый год открываются 2-3 новые.Яков Шрайберг - научный руководитель Государственной публичной научно-технической библиотеки России:- Ключевые темы - сегодня это цифровизация, сегодня это - как мы сегодня в условиях санкций работаем с зарубежными ресурсами.Это вот, на самом деле, мы работаем. И мы работаем с легальными ресурсами. Это ведь, на самом деле, мы работаем. И мы работаем с легальными ресурсами.Мы всегда были и против пиратства, как бы то ни было. Мы находим возможность работать.По итогам конференции будет опубликован сборник докладов ,а также выйдет обзорная статья в журнале "Научные и технические библиотеки".Мария Рябова. Александр Чунаев. Вести - Владимир.