Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
С предложением рассмотреть проект бюджета Москвы на 2024-2026 годы в ускоренном режиме выступили депутатские объединения фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и постоянное объединение "Моя Москва", сообщила пресс-служба столичного парламента.
"Как председатель Мосгордумы поддерживаю инициативу парламентского большинства рассмотреть законопроект о бюджете Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в рамках одного заседания столичного парламента", – цитирует Шапошникова .
Спикер столичного парламента отметил, что длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно москвичам. По его словам, городу нужные четкие экономические параметры для дальнейшего усиления социальной поддержки москвичей, помощи участникам спецоперации на Украине и восстановления новых регионов.
На заседаниях депутатских объединений парламентарии поддержали проект трехлетнего бюджета. Рассмотрение главного финансового документа столицы состоится на пленарном заседании Мосгордумы 22 ноября.
Правительство Москвы 13 октября внесло в МГД проект бюджета на 2024-2026 годы. Мэр Сергей Собянин уточнил, что 50% расходов направят на социальную поддержку горожан.
Доходы столичного бюджета в 2024 году увеличатся на 7% и составят почти 4,3 триллиона рублей. Расходная часть запланирована в объеме около 4,8 триллиона.
За 12 лет доходы Москвы в 3,2 раза. За тот же период поступления от столицы в федеральный бюджет увеличились в четыре раза.