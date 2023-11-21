Об этом сообщил губернатор. В соцсетях Александр Авдеев рассказал, что в правительстве сделали “срез” – как на данный момент исполняются новые требования закона о техобслуживании

Об этом сообщил губернатор. В соцсетях Александр Авдеев рассказал, что в правительстве сделали “срез” – как на данный момент исполняются новые требования закона о техобслуживании внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Напомним, перезаключить договоры на техобслуживание газового оборудования необходимо всем собственникам квартир в многоквартирных домах. Это связано с новым законом, который вышел в сентябре. Согласно 3-ей статьи