Владупрадор нашел недостатки, связанные с работой подрядчика, занимающегося строительством хаба крупного маркетплейса. Напомним, стройка ведется с 5 июня, а вот организованного подъездного

Владупрадор нашел недостатки, связанные с работой подрядчика, занимающегося строительством хаба крупного маркетплейса. Напомним, стройка ведется с 5 июня, а вот организованного подъездного пути к ней нет и по сей день. Речь о логистическом центре «Вайлдберриз» размером 173 тысячи квадратных метров. Строительство хаба ведётся в Собинском районе, недалеко от деревни Хрястово с начала июня. Складские помещения