Местом встречи станет Владимирский планетарий, где работает выставка «От спутника до дома на орбите», посвященная вкладу в развитие мировой космонавтики корпорации

Местом встречи станет Владимирский планетарий, где работает выставка «От спутника до дома на орбите», посвященная вкладу в развитие мировой космонавтики корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения». 22 ноября в полдень выставку посетит делегация этого предприятия, в составе которой будет космонавт-испытатель, заслуженный испытатель космической техники Леонард Смиричевский. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Леонард Смиричевский известен тем, что в