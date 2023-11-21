На трассе М-12 во Владимирской области сгорел элитный внедорожник. Это случилось на 280-м...

На трассе М-12 во Владимирской области сгорел элитный внедорожник.Это случилось на 280-м километре латного автобана в Селивановском районе, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля "Лендровер", ехал в направлении Мурома, уснул за рулем, и не справился с управлением.В результате автомобиль загорелся.22-летняя пассажирка госпитализирована с возможным переломом позвоночника.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.