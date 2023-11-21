На Владимирскую область надвигается обширный циклон, который принесет снегопады. Обширный циклон...

На Владимирскую область надвигается обширный циклон, который принесет снегопады.Обширный циклон из Европы принесет обильные снегопады в центральные области России. Правда, морозы станут чуть мягче, температура порадует более комфортными значениями, обещают синоптики Гидрометцентра.Снегопады следует ожидать во Владимирской области с 24 по 26 ноября. В эти дни также прогнозируется сильный (переменчивый) ветер.Завтра же (22 ноября, в среду) во Владимирской области ожидается до - 7… 9°C днём. Вероятность осадков в виде снега лишь 40%.Синоптики прогнозируют переменную облачность и северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Атмосферное давление - 748 мм ртутного столба.К ночи температура опустится до -9… 11°C.23 ноября (в четверг) ожидается «затишье», переменная облачность. Правда, атмосферное давление перед снегопадами начнёт снижаться.Народный прогноз погоды на 22 ноября:«Если начался снегопад, то в мае будет холодно и дождливо»;«Если поднялся туман, то будет оттепель»;«Если утки до 22 ноября ещё плавают в водоемах и не улетели, то тёплая погода задержится»;«Если иней затянул деревья – быть лютым морозам!»Фото: pxfuel.com