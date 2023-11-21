Начальник управления прокуратуры Владимирской области Артем Карлов рассказал, как безопасно...

Начальник управления прокуратуры Владимирской области Артем Карлов рассказал, как безопасно совершать покупки онлайн.Как сохранить свои деньги, совершая покупки онлайн? И как действуют создатели сайтов-"двойников"? Эту тему мы обсудили с нашим гостем, Артёмом Карловым. Начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Владимирской области. С ним беседовала Мария Платанюк.