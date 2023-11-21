Антон Казанцев возвращается из Сочи с победой в престижном конкурсе и благодарит пациентов за поддержку, узнал СМИ44.

Об этом рассказали наши коллеги из .Антон Казанцев возвращается из Сочи с победой в престижном конкурсе и благодарит пациентов за поддержку, узнал СМИ44. Молодой сосудистый хирург возглавил сосудистое отделение Костромской областной клинической больницы в прошлом году. Специалист окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию, несколько лет работал сосудистым хирургом в Александровской больнице в Санкт-Петербурге.Антон Казанцев активно занимается наукой, имеет более 300 публикаций в медицинских изданиях, разработал несколько авторских оперативных техник. В арсенале доктора - 36 патентов на изобретение. Его разработкой по выбору способа лечения пациентов с атеросклерозом сонных артерий и профилактики ишемического инсульта уже пользуются врачи не только российских, но и зарубежных клиник.Сегодня главный сердечно-сосудистый хирург Костромской области принимает пациентов со всей России. Благодарные пациенты пишут сотни отзывов в адрес доктора. Эта народная любовь сделала Антона Казанцева лауреатом Всероссийской премии ПроДокторов 2023. Кандидатов определяли по отзывам, которые пациенты оставляли с 1 ноября 2022-го по 31 октября 2023 года. По итогам народного рейтинга костромской врач вошёл в тройку лучших врачей России."Всем спасибо за поддержку! Спасибо за доверие, дорогие мои! Благодаря Вам и Вашим отзывам на сайте Продокторов я стал лучшим врачом Костромской области и вошёл в тройку лучших врачей России. Люблю Вас и обнимаю, мои дорогие пациенты, друзья!", - написал Антон Казанцев на своей странице в социальной сети.