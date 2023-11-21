Областной суд не стал менять наказание водителю автобуса, который лишил 74-летнюю бабушку ноги, нарушив ПДД. За потерянную конечность пенсионерка так и не получила ничего, кроме извинений и 3

Областной суд не стал менять наказание водителю автобуса, который лишил 74-летнюю бабушку ноги, нарушив ПДД. За потерянную конечность пенсионерка так и не получила ничего, кроме извинений и 3 тысяч рублей. Напомним, ногу Нине Львовой ампутировали после несчастного случая, который произошел с ней в апреле. Бабушка ехала на 32 автобусе до дома. Выходя из салона транспорта,